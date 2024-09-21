Ученые разгадали тайну свинцового саркофага из собора Парижской Богоматери

Археологи утверждают, что разгадали тайну свинцового саркофага, обнаруженного в соборе Парижской Богоматери в 2022 году. Загадочный «всадник» из саркофага — поэт Жоашен дю Белле, сообщает журнал Smithsonian.

Во время исследования собора Парижской Богоматери после пожара 2019-го года в нем нашли два свинцовых саркофага. Свинец не пропускает влагу и предотвращает разложение, а потому долгое время использовался для облицовки гробов аристократов, в том числе королевы Великобритании Елизаветы II.

Надпись на одном из саркофагов позволила быстро установить похороненного в нем человека: им оказался богатый и влиятельный священнослужитель, 83-летний Антуан де ла Порт.

Тело из второго саркофага прозвали «всадником» из-за деформации скелета, которая указывала, что человек проводил значительную часть времени верхом на лошади. Новое исследование предполагает, что им был Жоашен дю Белле, французский поэт эпохи Возрождения, умерший в 1560-м году. Несмотря на свой туберкулез, он однажды проехал из Парижа в Рим верхом на лошади. Также у скелета нашли признаки хронического менингита (воспаления оболочек мозга). Жоашен дю Белле описывал симптомы затуманивающего его разум заболевания. Это подтверждает, что у поэта был менингит и именно он был похоронен в саркофаге.

Ранее в Татарстане нашли могильник старше египетских пирамид.