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Кинопарк «Москино» подготовил развлекательную программу для москвичей

Москвичи смогут сняться в «Покровских воротах» в кинопарке «Москино»

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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В кинопарке «Москино» для москвичей подготовили различные активности 16 и 17 ноября, сообщается на сайте mos.ru.

В субботу, 16 ноября, гости смогут увидеть копию театра, спроектированную архитектором Петром Гонзаги в усадьбе Архангельское. Зрители смогут увидеть песочные шоу «Алладин», «Король-лев» и «Маленький принц», а также послушать выступление музыкальных коллективов.

На выходных в кинопарке «Москино» пройдут съемки эпизодов по мотивам советских фильмов, среди которых «Приключения Буратино» и «Покровские ворота». Также гости смогут примерить наряды советского времени середины XX века.

В кинопарке также пройдет фотовыставка «За лентой» и выставка военной техники.

Для юных посетителей в парке сказок организуют различные игры на внимательность.

Кроме того, 16 и 17 ноября будут проводиться различные мастер-классы по актерскому мастерству, танцам, вокалу, созданию кинотарелки и другие.

Организаторы также подготовили показ фильмов «Манюня», «Огниво», «Ходячий замок», «Любовь Советского союза» и «Еретик».

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