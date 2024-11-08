Отель заплатил клиентке $1 млн из-за незваного гостя, который залез к ней в постель

В США мужчина использовал мастер-ключ, чтобы проникнуть в номер к женщине и напасть на нее во время сна. Об этом пишет Yahoo.

Все произошло в апреле 2023 года в отеле Quail's Nest Hotel в городе Осейдж-Бич, штат Миссури. Пострадавшая рассказала, что проснулась ночью и почувствовала человека под одеялом. Она находилась в комнате вместе со своим молодым человеком и сначала решила, что ощущает именно его присутствие, но затем поняла, что рядом оказался незнакомец. Он попытался подвергнуть ее сексуальному домогательству, но девушка спугнула мужчину.

Злоумышленник убежал из номера, случайно оставив свою кепку. После этого он попытался проникнуть в другие комнаты, но две постоялицы успели закрыться на дополнительный замок. Полиция доказала причастность подозреваемого к преступлению по ДНК, взятому с забытой им кепки. 46-летнему Чарльзу Мэтью Тэлли-младшему были предъявлены обвинения, он предстанет перед судом следующей весной.

Жертва утверждает, что произошедшее изменило ее и она еще продолжает восстанавливаться. Владелица отеля, где произошел инцидент, заявила, что была возмущена случившимся и поэтому усилила правила безопасности. Адвокат потерпевшей добился мирового соглашения с отелем на сумму $1 млн, выяснив, что любой случайный человек мог завладеть запасными ключами, хранившимися за стойкой регистрации.

Ранее сотрудник отеля в Паттайе домогался постоялицы, пока она спала.