Молодая мать нанесла травмы новорожденному ребенку в кризисном центре

Молодая мать из Алтайского края нанесла травмы новорожденному ребенку в кризисном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

В середине ноября прошлого года женщина попала в краевой кризисный центр вместе с новорожденной дочерью, так как нуждалась в психологической помощи. Несмотря на своевременное обращение к специалистам, молодая мать стала бить ребенка, уже находясь под их присмотром. Она неоднократно наносила дочери удары по голове и телу и аргументировала это тем, что не могла успокоить младенца.

С различными травмами новорожденную доставили в медицинское учреждение. Нападавшую обвинили в умышленном причинении малолетней тяжкого вреда здоровью. В итоге 24-летнюю жительницу Поспелихинского района суд признал виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сообщается, что избитую ею девочку будет воспитывать отец ребенка.

Ранее под Мурманском мать избила младенца из-за нежелания менять ему памперс.