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Избитый участник СВО почти сутки ждал помощи и скончался после драки в заброшенном доме

В Челябинской области участник СВО скончался после драки с односельчанином

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Depositphotos

В Челябинской области участник СВО скончался после драки с односельчанином. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, 4 ноября в поселке Полетаево произошла драка между двумя мужчинами, 50-летним Валерием, отцом шестерых детей и участником спецоперации, и его 36-летним знакомым. По данным источника, именно он спровоцировал драку и набросился на Валерия, избил его руками и ногами, а затем ушел, бросив в полузаброшенном доме. Родные начали искать пострадавшего лишь спустя несколько часов, в итоге избитый ждал спасения «чуть ли не сутки», его госпитализировали, но через пять дней мужчина скончался в больнице.

Сестра убитого говорит, что он ушел на спецоперацию в начале 2023 года, чтобы заработать деньги для ремонта дома, но после возвращения с фронта сильно изменился. По ее словам, Валерий не смог вернуться к прежней жизни после пережитого и пристрастился к спиртному.

«Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. С [участниками военных действий] же должны говорить психологи, психиатры. Пытались что-то получить от государства как семья участника СВО, но их везде отпинывали. Какой-то круговорот, он начал пить», — объяснила родственница мужчины.

Подозреваемого задержали и отправили под арест. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее участник СВО одним ударом отправил прохожего в нокаут и сам сдался полиции.

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