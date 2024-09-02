Участник СВО одним ударом отправил прохожего в нокаут и сам сдался полиции

Участник спецоперации напал на екатеринбуржца и сам сдался полиции, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел накануне на улице Малышева в Екатеринбурге. По предварительным данным, военный решил заступиться за незнакомую девушку и ударил ее обидчика, с которым также не был знаком.

Одним ударом он отправил мужчину в нокаут, причинив ему множественные гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

По словам собеседника агентства, нападавший сам вызвал скорую на место происшествия, а затем увидел на улице полицейского и рассказал ему о случившемся. В полиции города инцидент пока не комментировали.

Ранее на Урале полиция не стала задерживать хулигана, избившего мужчину и заявившего о своем участии в СВО.