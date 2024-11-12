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Молодежь ЛНР расскажет жителям России об истории Донбасса

Активисты молодежных организаций ЛНР представили свои проекты в Доме молодежи

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Представители молодежных организаций ЛНР и финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили свои идеи первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко в луганском Доме молодежи, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Активисты рассказали о роли каждого активиста в передаче знаний сверстникам.

Также представители молодежных организаций предложили отправиться в разные города России, чтобы рассказать жителям страны об истории Донбасса и мужестве участников народного ополчения.

По мнению Сергея Кириенко, эти идеи можно воплотить на базе проектов «Больше, чем путешествие» и «Знание. Лектор».

«Приятно видеть, как во время неформального открытого общения с молодежью рождаются новые проекты, которые будут интересны и полезны для жителей всей страны», — отметил Пасечник.

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