Молодежь ЛНР расскажет жителям России об истории Донбасса

Представители молодежных организаций ЛНР и финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили свои идеи первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко в луганском Доме молодежи, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Активисты рассказали о роли каждого активиста в передаче знаний сверстникам.

Также представители молодежных организаций предложили отправиться в разные города России, чтобы рассказать жителям страны об истории Донбасса и мужестве участников народного ополчения.

По мнению Сергея Кириенко, эти идеи можно воплотить на базе проектов «Больше, чем путешествие» и «Знание. Лектор».

«Приятно видеть, как во время неформального открытого общения с молодежью рождаются новые проекты, которые будут интересны и полезны для жителей всей страны», — отметил Пасечник.