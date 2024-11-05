Остановившиеся во время крушения «Титаника» часы пассажира продадут за $100 тысяч

Остановившиеся во время крушения «Титаника» карманные часы одного из пассажиров будут проданы на аукционе примерно за $100 тысяч, пишет Daily Mail.

Карманные часы уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, остановившиеся на отметке 4:53 утра в момент потопления лайнера, будут выставлены на аукцион. Эксперты полагают, что за этот раритет коллекционеры будут готовы заплатить около $100 тысяч.

Гомес пытался спастись во время крушения, схватившись за шезлонг. Его тело было найдено через неделю после потопления «Титаника». Часы, изъятые вместе с личными вещами, сохранились в плачевном состоянии — у них отсутствуют стекло и секундная стрелка.

Аукционисты описывают эти часы как «один из самых эмоционально сильных» предметов, связанных с «Титаником» и настоящую находку для коллекционеров.

Ранее стало известно, за сколько продают дом выжившего пассажира «Титаника».