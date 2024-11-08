Пожилая россиянка мучилась кашлем и удушьем из-за опухоли, занимавшей треть грудной клетки

В Казани врачи Республиканской клинической больницы удалили у пожилой пациентки опухоль, которая занимала треть грудной клетки. О необычном случае медики рассказали в Telegram-канале медицинского учреждения.

По словам медиков, 75-летняя женщина почувствовала недомогание в декабре 2023 года: ее беспокоили постоянные боли в груди, ей стало трудно глотать пищу, появился странный кашель. Диагностика показала, что в груди у пациентки гигантская опухоль, выросшая из нижнего полюса щитовидной железы.

В 2017 году пенсионерке удалили практически всю щитовидку вместе с другим гигантским образованием.

В 2024 году торакальные хирурги повторили вмешательство — они удалили опухоль через разрез между ребер за три часа.

Сейчас женщину уже выписали домой.

Ранее в Петербурге врачи спасли женщину с 20-килограммовой опухолью.