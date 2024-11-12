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Лжеполицейских поймали в Подольске на вымогательстве 2 млн рублей у мигрантов

В Подольске лжеполицейские делали закладки ради вымогательства денег

В Подольске поймали лжеполицейских, которые делали фальшивые закладки ради вымогательства денег. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стражи порядка задержали четверых ранее судимых мужчин. Предварительно установлено, что они изготовили муляж пакета с наркотиками и спрятали его в тайник-закладку, которую оборудовали фотоловушкой. После этого они опубликовали объявление о якобы продаже мефедрона — на него откликнулись двое иностранцев.

Когда мигранты прибыли за закладкой, «продавцы» также направились на место и представились им «полицейскими». Они надели на иностранцев наручники, избили их и стали угрожать предметом, похожим на пистолет. После этого они посадили их в автомобиль и стали вымогать 2 млн рублей, обещая освободить от уголовного преследования.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяли травматические пистолеты, патроны, муляж гранаты, поддельное удостоверение и другие предметы. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее многодетная закладчица получила срок за распространение наркотиков.

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