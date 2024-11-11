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Многодетная закладчица получила срок за распространение наркотиков

В Тобольске многодетная мать отправилась в колонию за закладки

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Global Look Press

В Тобольске суд признал местную жительницу 1989 года рождения виновной в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе региона.

Согласно материалам дела, женщина уже была судима. Освободившись из заключения несколько лет назад, она не стала устраиваться на работу, и за небольшой период времени родила четверых детей. Тобольчанка не заботилась о них, но получала пособие как мать-одиночка, хотя проживала с сожителем. В 2023 году после того, как один из ее дошкольников выпал из окна общежития пятого этажа, детей у нерадивой матери забрали в учреждение.

После этого, как утверждал обвинитель, многодетная мать, чтобы заработать, стала распространять наркотики с помощью закладок. В один из ее выходов ее поймали с поличным. Сначала она призналась в преступления и отдала правоохранителям телефон, где якобы были координаты схронов с запрещенными веществами. Но потом, как говорится в материалах дела, обвиняемая от своих показаний отказалась, а ее телефон вышел из строя.

Женщина утверждала, что хранила наркотики только для личного употребления, а деньги на них получала от зависимого сожителя.

Суд признал тобольчанку виновной в распространении запрещенных веществ и приговорил к девяти годам наказания с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее в Красноярске задержали супругов, которые делали закладки во время прогулок с четырехлетним ребенком.

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