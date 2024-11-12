Школьница плюнула в учительницу физкультуры, назвавшую ее одежду неподходящей для урока

Во Франции ученица напала учительницу, которая попросила ее переодеться в физкультурную форму. Об этом пишет Le Point.

Учительница физкультуры из средней школы Жана Жореса в Сена-Сен-Дени пострадала от нападения со стороны ученицы, которая отказалась сменить неподходящую для занятий одежду. Как уточняется, инцидент произошел во время урока на городском стадионе. Французские СМИ писали, что школьница облачилась в одежду с «религиозным подтекстом», однако это не была абайя — длинное традиционное арабское женское платье.

Педагог попросила девушку переодеться, после чего та сначала плюнула в нее, а затем ударила по лицу. Пострадавшая подала заявление в полицию и сейчас находится на больничном. Ее коллеги подчеркнули, что причина обращения к ученице заключалась исключительно в неподходящей для физической активности одежде, а не в ее религиозной принадлежности. По их словам, ученица надела широкие брюки, в которых нельзя было заниматься спортом.

Администрация образовательного учреждения поддержала потерпевшую и предложила ей помощь в юридических вопросах. Ученицу временно отстранили от занятий до решения дисциплинарного совета.

Ранее в Волгограде учительница сделала замечание подростку в хиджабе и стала получать угрозы.