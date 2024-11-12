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Россиянам рассказали, как похудеть к Новому году и не навредить здоровью

Диетолог Миркискина: есть способ похудеть к Новому году без вреда здоровью

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Следование нескольким основным правилам поможет желающим успеть похудеть до Нового года. Важно не голодать, не сидеть на диетах с радикальным ограничением калорий и не прибегать к разгрузочным дням, так как подобные способы вернут каждый лишний килограмм и могут навредить здоровью, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

«При снижении веса рацион должен быть разнообразным, сбалансированным и приносить удовольствие. Лишь тогда можно будет избежать срывов и снизить вес на длительное время», — объяснила врач.

Здоровым она назвала похудение, при котором человек теряет 4-6 кг, максимум 5 кг веса. Для этого следует в первую очередь исключить колбасу, сосиски, другие виды переработанных мясных блюд, полуфабрикаты. Заменить все это следует мясом, птицей и рыбой. Сладости и разные булочки нужно заменить фруктами и ягодами, а сладкие напитки — обычной чистой водой.

Кроме того, врач посоветовала убрать из рациона соусы, заправки, спиртное, заменив все это большим количеством овощей и зелени. Если нет желания мучиться с подсчетом калорий, достаточно просто следовать принципу «Гарвардской тарелки». Он подразумевает разделение тарелки на три части: половина отводится под овощи и фрукты, одна четвертая — под цельнозерновые продукты и оставшаяся часть — под белки.

Так можно питаться на завтрак и обед, а на ужин, по мнению Миркискиной, полезно есть мясные блюда из птицы или нежирной рыбы с овощами. Она также напомнила, что быстрый и заметный эффект невозможен без физической активности.

Ранее врач перечислила гормоны, которые мешают похудеть.

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