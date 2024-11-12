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Россиянка спасла мужа, которого похитили из-за долга

Mash: в Дагестане женщина спасла похищенного из-за долга мужа

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Shutterstock/Champion studio

В Дагестане женщина спасла своего супруга, которого похитили ради выбивания долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, 34-летний мужчина взял у знакомых в долг 360 тысяч рублей, пообещав вернуть всю сумму через месяц. Однако выполнить обещание у него не получилось и россиянин решил затаиться в городе Буйнакске.

Кредиторы отыскали задолжавшего им знакомого, подкараулили его возле дома и увезли в неизвестном направлении, чтобы заставить его отдать деньги. Когда россиянин перестал выходить на связь, его супруга поняла, что с мужем что-то случилось. Женщина обратилась за помощью к друзьям и сотрудникам правоохранительных органов.

Похитители узнали, что их ищут, и решили отпустить мужчину. Однако стражи порядка позже установили и нашли их — сейчас они задержаны по уголовному делу о похищении. Сообщается, что злоумышленники сознались в содеянном.

Ранее россиянин приковал к себе наручниками новую знакомую и похитил ее из клуба.

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