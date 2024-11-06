Россиянин приковал к себе наручниками новую знакомую и похитил ее из клуба

В Москве задержан житель Белгородской области, который обвиняется в похищении и ограблении знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ Калужской области.

По данным следствия, белгородец 3 ноября познакомился с девушкой в ночном клубе и предложил подвезти ее домой. По дороге он пристегнул ее к себе наручниками и отвез в жилой дом, где проживал. Там он избил девушку и ограбил.

Пострадавшей позвонила подруга, злоумышленник испугался последствий и выгнал знакомую из дома, ей удалось сбежать и обратиться за помощью. Подозреваемый скрылся, спустя сутки его задержали в Москве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении. Известно, что он был неоднократно судим, следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого сообщалось, что в Москве арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги. Пока в деле фигурируют три потерпевшие, но следствие не исключает, что жертв на самом деле намного больше.

Ранее в российском регионе трое мужчин похитили девушку, затащив ее в машину.