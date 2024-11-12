Пасечник рассказал об открытии нового здания МВД в ЛНР

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел открывшееся после капитального ремонта здание МВД в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что здание отремонтировали при поддержке МВД России.

Специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» выполнили работы всего за 1 год. Они провели перепланировку, отремонтировали спортивный комплекс, зал для совещаний, пандусы и кнопки вызова для маломобильных граждан.

Также в здание провели новые инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию, установили новые ограждения.

Как отметил Леонид Пасечник, скоро правоохранители смогут переехать в новые благоустроенные помещения с обновленными кабинетами и современной мебелью.