Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пасечник рассказал об открытии нового здания МВД в ЛНР

В ЛНР после ремонта открылось новое здание МВД

close
Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел открывшееся после капитального ремонта здание МВД в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что здание отремонтировали при поддержке МВД России.

Специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» выполнили работы всего за 1 год. Они провели перепланировку, отремонтировали спортивный комплекс, зал для совещаний, пандусы и кнопки вызова для маломобильных граждан.

Также в здание провели новые инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию, установили новые ограждения.

Как отметил Леонид Пасечник, скоро правоохранители смогут переехать в новые благоустроенные помещения с обновленными кабинетами и современной мебелью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами