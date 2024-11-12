Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка «Лосиный остров»

Сохранение биоразнообразия национального парка «Лосиный остров» должно стать приоритетным направлением развития данной территории, заявил директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, профессор, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Найденко.

Он отметил, что для разработки стратегии сохранения устойчивого развития национального парка «Лосиный остров» в 2024 году было проведено уникальное исследование, в подготовке которого участвовало более 80 профессиональных экспертов.

«Подобных обследований не проводилось, наверное, ни в одном национальном парке, ни на одном ООПТ Российской Федерации, по крайней мере, в такие короткие сроки», — сказал он.

Найденко добавил, что главная цель проекта – попытаться ответить на вызов, когда дикие животные живут рядом с человеком.

«Попытаться сделать комфортным существование для той и другой стороны. В целом в парке фиксируется более полутора тысяч животных, растений и грибов, из них более двухсот занесены в Красную книгу Москвы», — отметил профессор.

По словам директора ГБОУ Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма Дмитрия Моргуна, для образовательной работы в парке выделили несколько блоков.

«Для этого мы разработали агрегативную программу с разным содержанием», — сказал он.

Моргун отметил, что в нацпарке можно проводить экологические олимпиады и экотуристские мероприятия.

«Экологические олимпиады – традиционная вещь для школьников, но здесь условия для создания новых форматов были бы очень эффективны. Для экотуристских маршрутов мы разработали квест по интересным объектам национального парка. Мы разработали несколько сценарных планов для таких экскурсионных предприятий, которые можно использовать в формате туриста», — сказал он.

Моргун добавил, что школьники и студенты смогут не только проходить практики, но и содействовать научным исследованиям.