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Медведь растерзал туриста во время прогулки по побережью на Курилах

На Курилах медведь растерзал туриста, гулявшего по побережью

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

На Курилах медведь напал на двоих мужчин и растерзал одного из них. Об этом сообщает «Красный маяк».

По информации издания, инцидент произошел на острове Итуруп. Местный житель и 56-летний турист решили выехать на природу и направились на побережье, где остановились возле Большого каньона. Мужчины пошли по тропе, и на них неожиданно выскочил медведь.

Зверь напал на местного жителя, и турист попытался отпугнуть его. Однако действия мужчины лишь спровоцировали животное переключиться на него — хищник стал рвать приезжего.

Позже медведь покинул место нападения, а растерзанный турист остался лежать на земле. Его товарищ добрался до машины и вызвал помощь.

Когда туриста доставили в больницу, врачи сразу же приняли решение провести ему операцию. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое. Местный житель также получил травмы, ему оказали необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Приморье рыбак наступил на спящего медведя и остался жив.

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