В России сняли фильм о добрых делах

Сбербанк представил документальный фильм «Сбер всегда рядом» о том, как добрые дела меняют Россию к лучшему, сообщает пресс-служба банка.

В фильме показаны истории людей, которые поддерживают других и помогают им помогать другим.

Одна из историй посвящена сельской школе в бурятском селе Поселье, благодаря которой село растет и развивается. На данный момент в нем живут уже более 20 тыс. жителей.

Также в фильме показана история об историческом центре Дербента. Почти 2 года назад там появился интерактивный музыкальный фонтан. После открытия фонтана жители стали чаще приходить в парк, знакомиться и общаться.

Желающие могут посмотреть фильм на сайте Сбера и СберТВ, на странице «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре Okko.