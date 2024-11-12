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В России сняли фильм о добрых делах

Россиянам показали фильм «Сбер всегда рядом»

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Shutterstock/Grusho Anna

Сбербанк представил документальный фильм «Сбер всегда рядом» о том, как добрые дела меняют Россию к лучшему, сообщает пресс-служба банка.

В фильме показаны истории людей, которые поддерживают других и помогают им помогать другим.

Одна из историй посвящена сельской школе в бурятском селе Поселье, благодаря которой село растет и развивается. На данный момент в нем живут уже более 20 тыс. жителей.

Также в фильме показана история об историческом центре Дербента. Почти 2 года назад там появился интерактивный музыкальный фонтан. После открытия фонтана жители стали чаще приходить в парк, знакомиться и общаться.

Желающие могут посмотреть фильм на сайте Сбера и СберТВ, на странице «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре Okko.

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