В уфимском детсаду избили двухлетнего ребенка

Уфимка просит наказать сотрудницу детсада, которая применяла силу к воспитанникам, включая ее ребенка. Об этом Аделина рассказала Telegram-каналу Mash Batash.

Женщина обнаружила у сына гематомы и ссадины на голове двухлетнего сына после посещения детского сада. Она сообщила, что лично наблюдала, как няня грубо обошлась с другим ребенком, толкнув его и приказав «плакать в другом месте». Кроме того, работница сочла, что сыну Аделины еще рано посещать детсад, и заявила: «Вам не жалко своего сына, и мне его не жалко».

Заведующая детским садом отказалась комментировать ситуацию, но заявила, что мальчик мог получить травмы при падении с кровати или самостоятельно нанеся себе повреждения. Заручившись заключением нейрохирурга, который признал, что причина ушибов у ребенка — механическое воздействие, родители подали заявление в полицию.

Ранее воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине.