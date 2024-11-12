Петербургский восьмиклассник с канцелярским ножом пытался ограбить алкомаркет

В Петербурге школьник с канцелярским ножом пытался ограбить магазин алкоголя. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 октября в одном из сетевых магазинов по продаже алкоголя на Балтийской улице. Неизвестный в черной маске зашел в помещение торговой точки, достал канцелярский нож и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Однако, получив отказ от сотрудницы, он бросил оружие и скрылся.

Работнице магазина показалось, что злоумышленнику было около 20 лет, но сотрудники правоохранительных органов установили, что это был учащийся восьмого класса лицея. Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении юноши возбуждено уголовное дело.

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