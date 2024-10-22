Четверых подростков арестовали за нападение на курьера в Новосибирске

В Новосибирске суд отправил под арест четверых несовершеннолетних фигурантов дела о нападении на курьера с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения четверым несовершеннолетним, обвиняемым в разбое. Троих школьников в возрасте от 14 до 15 лет поместили под домашний арест, а 16-летнего студента колледжа заключили под стражу.

По версии следствия, подростки вступили в преступный сговор и стали искать лицо неславянской внешности или человека, страдающего наркотической зависимостью, с целью подавления воли к сопротивлению. Несовершеннолетние намеревались похитить ценное имущество, однако в результате причинили тяжкий вред здоровью мужчины и украли у него телефон.

Подростки напали на курьера доставки во дворе одного из домов в Горском микрорайоне. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом».

Ранее курьер с электрошокером ограбил открывшую ему дверь петербурженку.