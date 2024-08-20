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Петербургские проститутки сбежали от полиции через окно притона и получили переломы

РЕН ТВ: в Петербурге проститутки получили переломы, сбежав от полиции через окно

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Петербурге две проститутки решили сбежать от полиции через окно притона и получили травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в «массажном салоне» две проститутки готовились к приходу клиентов, однако у них на пороге появились сотрудники правоохранительных органов. Обе девушки выпрыгнули в окно с высоты в пять метров на брусчатку, когда увидели стражей порядка.

В результате их на автомобиле скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Девушки получили переломы, травмы позвоночника и грудной клетки. Состояние обеих оценивается как среднетяжелое.

Отмечается, что администратор и охранник салона не стали паниковать при виде правоохранителей. Пострадавшим девушкам, пытавшимся избежать ответственности, теперь придется погасить административные штрафы за занятие проституцией в размере 2 тысяч рублей.

Ранее магнитогорец пытался заказать проститутку и лишился 160 тысяч рублей.

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