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В Ростовской области из-за пожара погибли шесть человек

МЧС: в Ростовской области шесть человек погибли из-за пожара в частном доме

Пожар в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области привел к гибели шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло 12 ноября в хуторе Страхов, на улице Заозерная. Площадь дома составила 100 квадратных метров. Спасателям не удалось спасти людей, оказавшихся в помещении.

На месте происшествия работали 11 человек личного состава и четыре машины. Пожар был локализован в 00:45, полностью потушен к 05:25. Причина пожара в настоящее время неизвестна.

В июле в поселке Золотой Колос Ростовской области несколько частных деревянных домов оказались в огне. Для ликвидации пожара был привлечен вертолет Ми-8. Изначально возгорание началось по бытовым причинам в одном из домов, но вскоре пламя охватило и соседние участки. Площадь пожара не уточнялась. На месте работали 45 спасателей и 13 единиц техники.

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