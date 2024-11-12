Большинству фармацевтов не хватает информации о препаратах, с которыми они работают

Более 85% российских фармацевтов считают, что им не хватает информации о препаратах, доступных на территории России. При этом 87% респондентов оценивают свой уровень информированности как средний, а еще 45% отмечают, что общий уровень осведомленности среди фармацевтов в целом достаточно низкий. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного фармацевтической компанией «Алцея» на платформе «Смартфарма». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Большинство фармацевтов (60%) получают информацию о препаратах, с которыми они работают, в первую очередь из интернет-ресурсов, чуть меньше (57%) — из вебинаров, а для 41% основным источником информации служит листок-вкладыш. Респонденты также узнают о препаратах из информационных буклетов (34%), от коллег (26%), из общения в фармкружках и на других мероприятиях (25%), в том числе на очных мероприятиях по повышению квалификации (20%).

При этом самым предпочтительным дополнительным форматом получения информации фармацевты назвали вебинары (60%). Серьезным источником данных выступают и визиты медицинских представителей — их поддерживает около 40% опрошенных. Примерно столько же (38%) согласны с утверждением, что медицинские представители помогают получить полезную информацию о препаратах, а почти половина (47%) подчеркивает, что все зависит от конкретной компании.

Оптимальная частота контактов с медпредставителями для 40% респондентов — 1 раз в месяц, и это самый распространенный ответ. Еще 15% предпочли бы взаимодействовать 2-3 раза в месяц, а 14% — раз в неделю. Примерно 5% заявили, что им достаточно 1-2 раз в год, и только 12% сообщили, что вообще не нуждаются в таком взаимодействии.

На вопрос, какую поддержку фармацевты хотели бы видеть со стороны фармкомпаний, 53% ответили, что для них актуальна помощь в продвижении рецептурных препаратов. Еще 50% заинтересованы в обучении и образовательных материалах, 47% нуждаются в поддержке по утилизации просроченных препаратов, а 42% в информировании о продуктах. Лишь 12,5% ответили, что никакая поддержка им не требуется.

Опрос также коснулся других моментов, с которыми фармацевты регулярно сталкиваются в своей работе, а именно наполнения листка-вкладыша, размещения QR-кода на упаковке и проблемы тихоликвидов, то есть рецептурных препаратов с невысоким спросом. Проблема с расположением QR-кода на упаковке оказалась достаточно актуальной — с той или иной частотой с ней сталкиваются около 95% фармацевтов. 36% испытывают ее постоянно или часто, 45% — время от времени, и лишь 5% первостольников никогда не испытывали сложностей из-за неудобного размещения маркировки.

Похожей оказалась статистика по проблеме неликвидов — лишь 5% фармацевтов ее не испытывают, а для всех остальных она актуальна, в той или иной степени. Так, 48% сталкиваются с ней время от времени, 25% считают ее очень острой, а 16% испытывают ее изредка. При этом 30% провизоров считают, что решить эту проблему можно, если поставлять тихоликвиды по заказу, 25% видят выход в снижении цены, 11% предлагают уменьшить объем закупок, 9% выступают за усиленное продвижение, а 8% — за дополнительное обучение со стороны фармкомпаний. Так или иначе, большинство опрошенных сходится на том, что фармкомпании могут помочь им в работе и сделать ее комфортнее и эффективнее как для них самих, так и для потребителей.

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