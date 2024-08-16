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Мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики

В Таиланде сын-наркоман потребовал у отца деньги на дозу и избил за отказ

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Shutterstock

В Таиланде мужчина напал на своего отца, когда тот отказался дать ему деньги на наркотики. Об этом сообщает Thaiger.

Как говорится в публикации, 30-летний житель провинции Нонгбуалампху часто пил и употреблял наркотики. На днях он потребовал у отца 300 батов (около 760 рублей) на покупку метамфетамина, но тот отказал ему в деньгах. Тогда сын напал на 54-летнего отца с ножом.

«Мы спорили до тех пор, пока он не схватил нож и не набросился на меня. Он бил меня кулаками и ногами, даже бросил в меня угольную печь, порвав мне ухо. Я хочу, чтобы полиция посадила его в тюрьму навсегда», — говорит со слезами на глазах пострадавший.

Сестра нападавшего заявила, что в момент инцидента он находился под воздействием марихуаны, и потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Наркоман уже задержан, ему предъявлены обвинения.

Ранее во Франции пенсионер стал жить в машине после того, как сын выгнал его из дома.

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