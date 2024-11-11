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Мигрант притворился глухонемым, чтобы не платить за проезд, но его раскрыли

В Красноярске мигрант притворялся глухонемым, чтобы не оплачивать проезд

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Телеграм-канал «ЧП Красноярск»

В Красноярске иностранный гражданин пытался сойти за глухонемого в автобусе, чтобы не оплачивать проезд. Зашедший на одной из остановок местный житель усомнился в инвалидности мужчины и стал снимать его на телефон. Через несколько секунд мигрант подтвердил предположения пассажира. Видео, на котором зафиксировано поведение приезжего, опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

На кадрах притворявшийся глухонемым мужчина пинает снимающего ногами, матерится, а также оскорбляет. Среди прочего дебошир назвал снимавшего «свиньей».

После появления ролика в сети, правоохранители установили личность нарушителя: им оказался ранее судимый за имущественные преступления уроженец Таджикистана 1998 года рождения. По месту жительства мужчины наведались сотрудники ОМОНа Росгвардии. Они забрали мужчину в отделение полиции. Там мужчина на камеру извинился и заверил, что больше подобным образом себя вести не будет.

Ранее в Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и на один год.

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