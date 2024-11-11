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В Воронеже отчим избивал пасынка за громкие игры

В Воронеже педиатр спасла ребенка от побоев отчима

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В Калачеевском районе Воронежской области будут судить местного жителя, который регулярно избивал пасынка. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Сожитель россиянки ответит в суде за систематическое избиение ее ребенка. Как установили следователи, пасынок 34-летнего россиянина шумел во время игр, а в один из дней разбил что-то из посуды. Мужчине не понравилось поведение ребенка, он кричал на него и периодически избивал.

О происходящем в семье стало известно, когда врач-педиатр обнаружила на теле мальчика ссадины и гематомы во время осмотра. Медик обратилась в правоохранительные органы. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что школьник из Волгоградской области спас мать от отчима-тирана. 13-летний мальчик стал свидетелем очередной ссоры матери и отчима. Мужчина набросился на супругу и ударил так, что она потеряла сознание, но мальчик не растерялся и заступился за мать. Вдвоем они выгнали дебошира из квартиры и вызвали полицию и скорую.

Ранее россиянин избил пасынка кулаками по лицу, и тот ушел из дома.

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