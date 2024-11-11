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Казаки совершат крестный ход вдоль границы с Финляндией

Казаки пронесут копию Годеновского креста по границе с Финляндией

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Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Одну из наиболее почитаемых святынь России — копию Годеновского креста отправили вместе с казаками в крестный ход вдоль границы с Финляндией. Об этом сообщает портал «Российское казачество».

Как подчеркнули на портале, казаки всегда стояли на защите рубежей Отечества. Отмечается, что казаки Северо-Западного казачьего войска формируют на Карельском полуострове и в Мурманской области казачьи округа, чтобы добиться этой цели.

«Сегодня, как не раз подчеркивал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, помощь в охране государственной границы является одной из приоритетных задач российского казачества», — говорится в сообщении.

В шествие казаков благословил настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Сестрорецке архимандрит Гавриил.

«Крест – оружие необоримое. Это помощь Божия. Но ее надо заслужить покаянием», — сказал он.

Напомним, шествие с ней началось в 2017 году. В прошлом году, отмечая 600-летие явления креста, казаки проделали путь по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, а также вдоль линии фронта в зоне специальной военной операции.

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