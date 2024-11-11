В Москве на ВДНХ провели открытый научпоп-фестиваль «ВНауке 2.0»

VK при поддержке госкорпорации «Росатом» 9 ноября провела в Москве открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что мероприятие прошло в музее «Атом» на ВДНХ. В этом году в нем приняли участие более 10 тысяч гостей, что в 12 раз больше, чем годом ранее. При этом онлайн-трансляция фестиваля собрала более 700 тысяч просмотров.

«Основная часть посетителей фестиваля — это дети, ученики младших и средних классов, которые пришли на фестиваль вместе с родителями. Школьники с удовольствием наблюдали за экспериментами, изучали под микроскопом метеорит и крылья бабочки, общались с ИИ-предсказателем и погружались в VR-реальность», — говорится в сообщении.

В этом году площадка мероприятия была разделена на три тематические лаборатории: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».

Так, в «Лаборатории знаний» гости фестиваля могли посетить дискуссии с учеными и авторами научно-популярных блогов VK. Например, заместитель директора Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников рассказал о передовых разработках и востребованных профессиях в сфере космонавтики. В свою очередь, герой России, летчик-космонавт Андрей Федяев рассказал о быте на МКС и поделился опытом полета в составе экипажа SpaceX Crew-6.

Кроме того, блогеры Мамикс и Даня Крастер рассказали гостям фестиваля, как сохраняют баланс между знанием и развлечением и откуда берут идеи экспериментов.

Экспозиция «Лаборатории будущего» была посвящена развитию науки и технологий. Там для гостей мероприятия были представлены интерактивные голограммы будущих разработок, VR-оборудование, а также проходили мастер-классы по робототехнике. Посетителям рассказывали о последних открытиях и теориях.

В свою очередь, экспозиция «Лаборатории жизни» была посвящена миру природы. Она объединила зону для мастер-классов по фитнесу и йоге, оригинальные «зеленые» экспозиции и лекторий, в котором рассказывали о здоровом образе жизни и экологии.

Напомним, фестиваль «ВНауке» первый раз прошел в 2023 году на Красном Октябре. Он направлен на объединение экспертов, ученых и блогеров в сфере естественных наук с их аудиторией.