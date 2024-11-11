Главным редактором «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева

Журналистка, телеведущая и инфлюенсер Иляна Эрднеева возглавила редакцию «Афиши Daily», сообщили в пресс-службе компании «Афиша».

Отмечается, что в новой должности главред сосредоточится на формировании новой стратегии издания, развитии оригинальных форматов контента и специальных проектах.

Иляна Эрднеева известна в индустрии как самый молодой главный редактор издательства Conde Nast. С 2018 по 2022 год она возглавляла журнал Glamour, до этого работала шеф-редактором издания, редактором отделов «Стиль жизни», «Культура» и «Мода».

Также Эрднеева была ведущей программы «Правила стиля» на телеканале Disney.

С 2022 года занималась личными проектами и консультировала бренды.

Генеральный директор компании «Афиша» Илья Альтшулер назвал Эрднееву ярким профессионалом и выразил уверенность в том, что с новым главредом издание не только сохранит свою уникальность, но и «достигнет нового уровня развития в соответствии с современными трендами потребления новостей о культуре и образе жизни».

Он также поблагодарил прежнего главреда «Афиши Daily» Яну Циноеву за совместную работу, отметив, что под ее руководством издание «укрепило свои позиции среди лояльной аудитории и привлекло новых читателей».

Яна Циноева, возглавлявшая редакцию до ноября, приняла решение продолжить карьеру вне компании.

«Афиша Daily» — издание о трендах, событиях в кино, музыке и искусстве.

Компания «Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, издание «Афиша Daily», фестиваль «Пикник «Афиши»», проект «Афиша Рестораны», Eda.ru и мобильные приложения «Афиша».