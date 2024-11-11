Московская пенсионерка лишилась двух квартир и отдала мошенникам 43 млн рублей

Жительница Москвы три месяца общалась с телефонными мошенниками, лишилась всех накоплений и продала две квартиры. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Аферисты связались с москвичкой в сентябре, ей сообщили об утечке персональных данных. По указанию аферистов женщина приобрела телефон и сим-карту. По новому номеру она продолжила общение с мошенниками, сняла со счета накопления в сумме 18 млн рублей и передала их курьеру.

Спустя некоторое время женщина снова встретилась с другим пособником аферистов и передала ему еще 5,4 млн рублей. Преступники продолжили общение с москвичкой и убедили ее продать две квартиры, вырученные средства она перевела на указанные счета. Затем женщина обнаружила на своем мобильном телефоне приложение, у которого был доступ к микрофону, камере, хранилищу данных, контактам и другой информации, хранящейся на телефоне.

Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 43 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, которые копила всю жизнь.