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Пьяная россиянка спустила с лестницы инспектора ПДН, которая пришла забирать ее ребенка

В Амурской области россиянка столкнула с лестницы инспектора ПДН

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Global Look Press

В Амурской области женщина применила насилие в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, которая пришла забирать ее ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Свободный. Согласно материалам ведомства, в сентябре 2024 года сотрудница полиции в сопровождении двух работников органов опеки навестили 43-летнюю женщину и ее ребенка, чтобы проверить условия жизни семьи. Визитеры установили, что условия, в которых проживает несовершеннолетний, нельзя назвать благополучными, поэтому опека тут же приняла решение изъять ребенка в специализированное учреждение.

Женщина была возмущена таким решением. Когда сотрудницы, забравшие ребенка, спускались с ним по лестнице, нерадивая мать догнала их, и толкнула инспектора ПДН с такой силой, что та едва не полетела с лестницы: полицейская оступилась и получила травму ноги.

После этого в отношении амурчанки возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, его в скором времени рассмотрит районный суд.

Ранее екатеринбуржец, живущий на две семьи, попытался спрятался от приставов в кровати.

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