После падения троих студентов из окна во время квеста в Башкирии возбудили дело

В Башкирии после падения трех студентов из окна второго этажа во время квеста возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас на месте происшествия работает следователь СК, стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 31 августа в квест-комнате «Фобия» на Комсомольской улице в Стерлитамаке. Посетители развлекательного мероприятия остались в помещении на втором этаже наедине с актером, который толкнул их к окну. Запуганные студенты облокотились на стекло и выпали на улицу вместе с ветхой рамой. Двое из них получили переломы рук, множество ушибов и сильный удар головы. Третий пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и открытой раной.

Ранее в Госдуме прокомментировали ЧП на квесте в Башкирии.