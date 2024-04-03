Премьер Украины призвал уехавших возвращаться и вступать в ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к уехавшим согражданам с призывом возвращаться в страну и подписывать контракт с ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, миллионы беженцев уехали из страны, однако сотни тысяч вернулись, чтобы «защищать свою страну».

«Сейчас мы приглашаем наших граждан, которые могут быть мобилизованы, которые могут подписать контракт с силами обороны, вернуться на Украину и защитить свою страну или работать, чтобы наполнить бюджет Украины…» — заявил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что вернувшихся на Украину ждут программы государственной поддержки, в том числе поддержки малого бизнеса или помощи в восстановлении или замене жилья.

До этого Шмыгаль заявил, что Киев усвоил уроки проваленного контрнаступления ВСУ в прошлом году, и теперь не намерен раскрывать детали стратегии дальнейших действий.

Ранее Зеленский ушел от ответа насчет численности мобилизуемых украинцев.