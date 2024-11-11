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Врач предупредил о последствиях ношения тесной обуви зимой

Врач Малыхин: ношение тесной зимней обуви может спровоцировать отеки

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Depositphotos

При выборе зимней обуви важно обратить внимание на ее размер и форму. Ботинки не должны сдавливать ноги, вызывая натирание и отеки. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин. Кроме того, по его словам, нога должна дышать.

«Неправильный выбор обуви может иметь серьезные последствия для здоровья ног. Это может приводить к обморожениям, мозолям, натоптышам и воспалительным процессам, таким как грибковые инфекции. Неудобная или плохо подобранная обувь может стать причиной болей в суставах и спине из-за неправильной осанки, а также увеличить риск падений», — отметил специалист.

Он посоветовал при выборе обуви учитывать и возможность замены стелек на анатомические для повышения комфорта.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что домашние тапочки могут представлять определенную угрозу для здоровья. Одна из главных проблем, по ее словам, — накопление бактерий и грибков.

Кроме того, тапочки из синтетических материалов способны вызывать аллергические реакции, так как в составе компонентов обуви встречаются раздражающие химические вещества — акрилаты, фталаты и красители, добавила эксперт.

Ранее врач назвал три свойства, которыми должна обладать зимняя обувь.

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