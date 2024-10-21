В московской квартире спасли 20 кошек и котят

Сотрудники столичной прокуратуры спасли два десятка кошек, которые жили в антисанитарных условиях в квартире дома на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Страдали и люди, и животные», — подчеркнули в прокуратуре.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязал ее собственника навести порядок. Суд полностью согласился с требованиями надзорного ведомства и удовлетворил иск. Прокуратура в свою очередь проконтролировала исполнение решения судебной инстанции.

Теперь волонтеры помогут 20 котам, кошкам и котятам обрести новых хозяев.

В начале октября сотрудники МЧС спасли 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

До этого в Челябинске женщина завела 46 кошек и вынудила съехать из квартиры мать и сына.

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