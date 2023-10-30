Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Калининградец устроил стрельбу на парковке и ранил давнего оппонента

В Калининграде мужчина обстрелял обидчика резиновыми пулями на парковке

close
100%
Depositphotos

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу на парковке. Об этом сообщается на сайте УМВД Калининградской области.

Инцидент произошел ранним утром на парковке на Автомобильной улице. Сначала о стрельбе и конфликте между двумя мужчинами полицейским рассказал свидетель событий, а затем в дежурную часть поступило сообщение из больницы, куда был госпитализирован 31-летний мужчина с непроникающим ранением в живот. Врачи извлекли у него из брюшинной стенки резиновую пулю.

На месте, где, по данным заявителя, произошла стрельба, оперативники нашли пять гильз и направили их на экспертизу. А вскоре стражи порядка задержали и подозреваемого.

Мужчина пояснил, что выстрелил в своего оппонента после того, как они начали выяснять отношения из-за давней личной неприязни друг к другу. Предположительно, стрелок воспользовался травматическим пистолетом, оружие он впоследствии выбросил в неустановленном месте.

В его отношении было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. За умышленное причинение легкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее мужчина ранил прохожего и двух полицейских из-за своего конфликта с девушкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий