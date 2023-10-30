Калининградец устроил стрельбу на парковке и ранил давнего оппонента

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу на парковке. Об этом сообщается на сайте УМВД Калининградской области.

Инцидент произошел ранним утром на парковке на Автомобильной улице. Сначала о стрельбе и конфликте между двумя мужчинами полицейским рассказал свидетель событий, а затем в дежурную часть поступило сообщение из больницы, куда был госпитализирован 31-летний мужчина с непроникающим ранением в живот. Врачи извлекли у него из брюшинной стенки резиновую пулю.

На месте, где, по данным заявителя, произошла стрельба, оперативники нашли пять гильз и направили их на экспертизу. А вскоре стражи порядка задержали и подозреваемого.

Мужчина пояснил, что выстрелил в своего оппонента после того, как они начали выяснять отношения из-за давней личной неприязни друг к другу. Предположительно, стрелок воспользовался травматическим пистолетом, оружие он впоследствии выбросил в неустановленном месте.

В его отношении было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. За умышленное причинение легкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее мужчина ранил прохожего и двух полицейских из-за своего конфликта с девушкой.