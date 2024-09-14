В Красноярске супруги делали закладки во время прогулок с четырехлетним ребенком

В Красноярске сотрудники полиции задержали семейную пару закладчиков, которые распространяли запрещенные вещества во время прогулок с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным правоохранителей, гражданские супруги делали тайники в Свердловском районе Красноярска, для конспирации они раскладывали наркотики во время прогулок со своим четырехлетним ребенком.

37-летнего мужчину и 35-летнюю женщину удалось задержать, в ходе осмотра у них были обнаружены и изъяты 24 свертка с наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой более 3 гр. Кроме этого, супруги показали восемь тайников, которые они успели сделать во дворах Свердловского района, из них было изъято около двух граммов героина.

Как установили оперативники, зелье пара приобретала в интернет-магазине, после чего супруги разносили его мелкими партиями по другим адресам, где делали тайники. Возбуждено уголовное дело, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы. Ребенка из семьи изъяли и поместили в социальное учреждение.

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