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Неизвестные угнали автомобиль с ребенком на Сахалине

В Южно-Сахалинске неизвестные угнали авто с четырехлетним мальчиком внутри

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Global Look Press

В Южно-Сахалинске правоохранители ищут злоумышленников, угнавших автомобиль Toyota Mark II, в котором в тот момент находился четырехлетний мальчик. Об этом сообщает местное издание «АСТВ».

Инцидент произошел 10 ноября на улице Огородной. Как рассказал владелец иномарки в беседе со СМИ, он с женой оставил ребенка в салоне на пару минут, мальчик смотрел мультфильмы. Когда семейная пара возвращалась к машине, то увидела, что ее уже нет.

«Угонщики, по всей видимости, и не сразу поняли, что в салоне находится ребенок. Они остановились на повороте и выкинули его из салона. Мы бежали за машиной, и когда это увидели, чуть сердце не остановилось. Ребенок не пострадал, говорит, дяди ему больно не делали», — поделился потерпевший.

Через некоторое время авто нашли в кювете на проспекте Мира. В салоне владелец оставил 50 тыс. рублей — их угонщики не тронули.

Сейчас правоохранители устанавливают личности преступников.

Ранее в Якутии мужчина угнал машину с ребенком внутри и получил 2,5 года колонии.

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