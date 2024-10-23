Пьяный якут пошел за водкой и угнал машину с ребенком внутри

Житель Якутии угнал машину с ребенком внутри, получил 2,5 года колонии и попытался оспорить приговор, показавшийся ему слишком суровым. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Как удалось установить и доказать следствию, 1 марта 2024 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и попытался совершить два угона по дороге в магазин. Вместе с приятелем он заметил припаркованный во дворе Subaru Forester. Злоумышленник заглянул в салон машины и увидел, что ключ был вставлен в замок зажигания. Он завел авто и поехал кататься, но застрял в сугробе.

Спустя некоторое время якут заметил другой автомобиль марки Toyota Camry. Мужчина завел авто и поехал, но по дороге услышал детский голос с заднего сиденья. Оказалось, что в салоне автомашины находилась девочка, он высадил ее около магазина.

Испугавшись, россиянин бросил машину в ближайшем дворе и вновь пошел за алкоголем. Около торговой точки его опознала девочка, прохожие помогли задержать угонщика.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Угонщик решил обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым, однако Верховный суд Якутии оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Ранее воронежец пытался угнать несколько машин и поджег одну из них из-за неудачи.