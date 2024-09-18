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Врач назвал необычный способ снижения риска диабета

Daily Mail: маски для сна снижают риск развития сахарного диабета

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Сон с маской на глазах нормализует циркадные ритмы, тем самым снижая уровень сахара в крови и предотвращая развитие диабета. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский доктор Роб Галлоуэй, специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса.

Врач уточнил, что маска для сна препятствует воздействию ненужного ночью освещения на органы зрения. Дело в том, что слишком сильная освещенность в ночное время вызывает сбои в естественных циркадных ритмах человека, что негативно сказывается на метаболизме — повышает риск появления лишнего веса и развития диабета.

К таким выводам пришли ученые из Университета Флиндерса в Австралии. Они провели исследование с участием 84 тысяч добровольцев. Участникам были предоставлены портативные мониторы для оценки количества света, которому они подвергались ночью в течение недели. Полученные данные были сопоставлены с информацией о заболеваемости диабетом второго типа в течение следующих восьми лет наблюдения.

Результаты показали, что сон при освещенности помещения, превышающей норму на 20%, увеличивал риск развития диабета на 29%. Усиление светового воздействия на 20-40% коррелировало с увеличением вероятности этого заболевания на 39%.

По словам доктора Галлоуэя, некачественный ночной отдых в светлом помещении может ухудшить чувствительность к инсулину или реакцию клеток на этот гормон. Сбои в регуляции инсулина в организме приводят к увеличению концентрации сахара в крови, что, в свою очередь, становится причиной диабета. Кроме того, при плохом сне повышается уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит и заставляет людей переедать и злоупотреблять жирными и сладкими продуктами.

Ранее ученые нашли способ обмануть организм и заставить его сжигать больше калорий.

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