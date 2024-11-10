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Ректор петербургского вуза помог сотне мигрантов из арабских стран незаконно въехать в Россию

78.ru: в Петербурге ректора вуза обвинили в организации незаконной миграции

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Телеграм-канал «SHOT»

Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института обвиняют в организации незаконной миграции граждан из арабских стран. Об этом сообщает 78.ru.

Ректора вуза Александра Борзова задержали сотрудники полиции Центрального района совместно с УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. По данным следствия, подозреваемый с двумя подельниками изготавливал и помогал приобретать гражданам арабских стран поддельные документы, после чего иностранцы получали разрешения на пребывание в РФ сроком до трех лет.

Части из них участники преступной схемы продавали фиктивные приглашения для обучения в вузе, возглавляемом Борзовым. По фальшивым приглашениям в Санкт-Петербург въехали более сотни граждан Сирии и Египта.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам может грозить до семи лет колонии.

Ранее на Камчатке возбудили дело против пенсионерки, прописавшей в своей квартире 60 мигрантов.

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