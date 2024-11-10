В Якутии столкнулись два судна на воздушной подушке

На реке Лене в Якутии произошло столкновение двух судов на воздушной подушке, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следственных органов, инцидент случился ночью 9 ноября 2024 года в водах реки Лены, неподалеку от поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия). В ходе осмотра пострадавших у одного из них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

На момент аварии на одном судне находились двое человек, а на другом — трое. Уголовное дело возбуждено по факту происшествия по части 1.1 статьи 263 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности эксплуатации водного транспорта, приведших к неосторожному причинению тяжкого вреда одному или нескольким лицам.

Следственные органы уже провели осмотр места происшествия и судов. Также назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.

В конце октября столкновение двух грузовых судов произошло к юго-западу от немецкого острова Гельголанд в Северном море. После случившегося несколько человек пропали без вести.

Ранее два маломерных судна столкнулись на Каспии в Астраханской области.