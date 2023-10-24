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В Северном море столкнулись суда

Два грузовых судна столкнулись рядом с немецким островом Гельголанд

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Столкновение двух грузовых судов произошло утром 24 октября к юго-западу от немецкого острова Гельголанд в Северном море. Об этом сообщает канал n-tv.

Установлено, что несколько человек пропали без вести после случившегося в акватории.

Вскоре одного человека удалось спасти из воды. Спасенному была предоставлена медицинская помощь.

В настоящий момент спасатели продолжают поиски людей, пропавших после ЧП на воде.

Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море уточнило, что одно из грузовых судов под названием Verity затонуло. Второе судно Polesie на плаву, на его борту находятся 22 человека.

Причина происшествия в Северном море в настоящий момент выясняется.

До этого стало известно, что финская полиция расследует роль судна Newnew Polar Bear с ЧП на Balticconnector.

Ранее в NYT сообщали, что торговые суда сталкиваются с проблемами при перевозке украинского зерна по Дунаю.

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