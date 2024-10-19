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Под Одессой застрелили главу «добровольных помощников» насильственной мобилизации

«Страна.ua»: под Одессой нашли тело помогавшего с мобилизацией бизнесмена

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Телеграм-канал «Національна поліція України»

На обочине дороги между Червоным Хутором и поселком Таирово на Украине нашли тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, возглавлявшего одну из организаций «добровольных помощников» полиции, которые в том числе помогали ТЦК (территориальным центрам комплектования, т.е. военкоматам) проводить принудительную мобилизацию на улицах. Об этом пишет «Страна.ua».

Газета уточняет, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в 12 км от Одессы. Полиция ищет убийц.

По данным одесских пабликов, Бейбутян владеет бизнесом по продаже и обслуживанию автомобилей, возглавляет дачный кооператив «Лагуна», руководит общественным формированием «Подразделение содействия правоохранительным органам» — вместе с военкомами его участники проводят рейды и «бусифицируют» мужчин.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают несмотря на отсрочки и военных документы, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в Харькове военкомы попытались затащить 16-летнего подростка в свой микроавтобус.

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