Россиянин украл 3 млн рублей у коллег и перевел их мошенникам

Полиция Новороссийска завершила расследование в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в хищении у своих коллег 3 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

По версии следствия, житель Новороссийска тайно взял телефоны у двух коллег, оформил от их имени кредиты, зашел в банковские приложения и перевел себе на счет 3 млн рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Подозреваемого задержали, выяснилось, что похищенные деньги он перевел на счета мошенников, которые обещали ему легкий заработок на инвестициях. В течение двух недель мужчина «зарабатывал» на бирже, но позже захотел вывести прибыль. В службе поддержки торговой площадки ему пояснили, что для вывода заработанной им суммы необходимо внести денежные средства. Так как своих сбережений у него не оказалось, он воспользовался кредитами, оформленными на коллег.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее воронежец потерял 1,4 млн рублей, получив сообщение от «руководителя».