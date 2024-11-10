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В Томске пенсионер приставал к двум девочкам у школы

В Томске задержали пенсионера, пристававшего к девочкам на улице

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Телеграм-канал «СУ СК России по Томской области»

Томская полиция установила личность мужчины, который приставал к двум девочкам около школы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в середине сентября 2024 года. Две девочки находились на территории школы, когда к ним подошел незнакомый пожилой человек и совершил в отношении детей действия сексуального характера.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивали почти два месяца. Подозреваемым оказался 66-летний ранее судимый житель областного центра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, на допросе он сознался в содеянном.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку. В какой-то момент двери открылись, и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Ранее в Коми пьяный пенсионер надругался над малолетней девочкой и получил срок.

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