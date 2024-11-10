Врач рассказала, как вывести розацеа в длительную ремиссию

Розацеа подвержены до 20% населения во всем мире. Это хроническое заболевание, которое проявляется в покраснении, жжении и зуде кожи лица, а также может провоцировать появление подкожных воспалений и рубцов. От розацеа невозможно вылечиться раз и навсегда, но вполне реально войти в длительную ремиссию при правильном лечении и профилактике болезни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила Алена Новожилова, врач-дерматолог компании REVIXAN.

При предрасположенности к заболеванию, развитие розацеа могут провоцировать ультрафиолетовое излучение, высокие и низкие температуры и потребление алкоголя, пряной и острой пищи в больших количествах.

Дерматолог выделила наиболее эффективные методы для профилактики и лечения розацеа: системные ретиноиды, антибиотики, НПВС, ангиопротекторы; фотодинамическая терапия; IPL; лазерные методики.

«IPL-терапия — интенсивный импульсный свет. Этот метод уменьшает видимость расширенных сосудов и снижает покраснение. Чтобы применять IPL-терапию для любого типа кожи, аппарат должен иметь возможность менять режим работы. Лазерные методики тоже снимают покраснение, а также работают на удаление сосудистых поражений. От типа устройства для лазерной терапии (александритовый, диодный, неодимовый и другие) зависит, на решение какой проблемы направлено его действие», — объяснила она.

ФДТ (фотодинамическая терапия) отличается от IPL-терапии использованием специальных фотосенсибилизирующих средств. Метод убирает проявления в виде покраснения и раздражения и стимулирует иммунные ресурсы кожи. Важно, чтобы процедура ФДТ проводилась на высоких параметрах синего и красного света определенных длин волн (400 и 660 нм), так как они правильно активируют гель и запускают нужные при розацеа процессы в коже. А также чтобы врач умел настраивать параметры от процедуры к процедуре. Так как для ФДТ важны определенные параметры света и мощность, аппараты должны быть не косметологические, а медицинские.

«Чтобы лечение имело максимальный пролонгированный эффект, необходимо придерживаться повседневных рекомендаций: отказ от алкоголя и курения, защита от прямых солнечных лучей, комплексный домашний уход, который должен смягчать кожу, восстанавливать липидный барьер, укреплять сосуды и обладать противовоспалительным действием», — отметила эксперт.

Также врач уточнила, что для поддержания ремиссии и уменьшения клинического проявления заболевания, необходимо обращаться к повторению курса лечения на регулярной основе, даже если в моменте признаков не наблюдается, и вас ничего не беспокоит.

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