Девушки из Подмосковья выиграли золото чемпионата России по мини-футболу

Футболистки мини-футбольного клуба «Зоркий» из Красногорска стали чемпионками России среди женских команд в формате 7×7, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В матче за главный трофей первого в истории национального чемпионата подмосковные футболистки со счетом 2:0 одолели петербургскую «Звезду».

По итогам соревнований Виктория Силина из ФК «Зоркий» удостоилась звания лучшего игрока чемпионата страны.

​Всего в чемпионате России по мини-футболу в формате 7×7 боролись 24 женские команды из 19 регионов.