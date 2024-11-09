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Девушки из Подмосковья выиграли золото чемпионата России по мини-футболу

Команда из Подмосковья стала чемпионом России по мини-футболу среди женщин

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Футболистки мини-футбольного клуба «Зоркий» из Красногорска стали чемпионками России среди женских команд в формате 7×7, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В матче за главный трофей первого в истории национального чемпионата подмосковные футболистки со счетом 2:0 одолели петербургскую «Звезду».

По итогам соревнований Виктория Силина из ФК «Зоркий» удостоилась звания лучшего игрока чемпионата страны.

​Всего в чемпионате России по мини-футболу в формате 7×7 боролись 24 женские команды из 19 регионов.

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